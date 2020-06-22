Українці Росії хочуть створити Книгу пам’яті Валентина Іващенка

Українці Росії хочуть створити Книгу пам’яті, присвячену видатному організатору українського життя в РФ Валентину Іващенку.

Про це заявили в об’єднаній пресслужбі українських організацій Росії, повідомляє Український погляд.

«Ми зараз готуємо до друку книгу про Українців СПб (Санкт-Петербурга – ред.) – XXI століття, де Валентин посідає значне місце, а також готуємо Книгу пам’яті, також добрими словами згадаємо про Валентина. Валентин довгі роки працював над книжкою про своє життя, але не зміг її закінчити. Ми беремо на себе відповідальність і доведемо її до друку», - заявив голова Української національно-культурної автономії Василь Тегза.

Охочі можуть представити свій матеріал про Іващенка для книги.

«Об’єднана пресслужба українських організацій Росії вбачає у створенні Книги памяті дуже добру, корисну ініціативу. Таку книги треба створити в українських організаціях, затим спільними зусиллями створити Книгу памяті українців Росії. Пресслужба вважатиме цю ініціативу як одне з першочергових завдань», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, члени Ради прийняли рішення провести творчий вечір Пам’яті Валентина Іващенка в 2020 році, а також організувати щорічні культурно-творчі Фестивалі в його честь.

25 червня о 12:00 в Храмі Смоленської Божої Матері буде проведено заочне відспівування покійного Валентина. Після цього о 14:00 - 14:30 буде проведена кремація (без доступу всіх бажаючих навіть рідних і близьких).

Як повідомляв Укрінформ, Валентин Іващенко помер 12 червня. Він був одним із засновників Української національно-культурної автономії Санкт-Петербурга, її музичним, пісенним обличчям, незмінним заступником президента автономії з культурно-просвітньої роботи.

Народився 15 березня 1951 року в Богуславі на Київщині.

Вчився в Інституті фізичної культури, служив в армії. Мешкаючи в Башкортостані, активно включився в громадську роботу з організації українського руху в Росії. При цьому, за його словами, «в Уфі став українським патріотом». Він був одним із засновників республіканського національно-культурного центру українців Башкортостану «Кобзар».

Валентин Іващенко мав неабиякі музичні і пісенні таланти. У великій мірі завдяки і його роботі Народний хор «Кобзар» став успішним відомим колективом.