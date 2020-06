Шеф-кухарка Оля Геркулес з Лондона проведе кулінарний онлайн-урок

Українська шеф-кухарка, письменниця і фуд-стилістка Оля Геркулес, що проживає у Лондоні, проведе кулінарний онлайн-урок.

Про це повідомляється на сторінці події у Facebook.

Організатором заходу, який відбудеться 23 червня, виступає Український інститут у Лондоні. Також у ньому візьме участь британський журналіст з українським корінням Пітер Померанцев.

Захід відбудеться англійською мовою.

Як зазначається, 25 червня виходить друком третя книга Олі Геркулес під назвою "Summer Kitchens: Recipes and Reminiscences from Every Corner of Ukraine" («Літні кухні: рецепти та спогади з усіх куточків України»). Вона присвячена однойменному феномену літніх кухонь в Україні.

Дебютна книга кулірнаної письменниці - "Мамушка" - була опублікована у 2015 році. Книга Геркулес отримала престижну нагороду Fortnum & Mason Award як найкращий кулінарний дебют.



Фото зі сторінки події у Facebook