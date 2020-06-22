Скульптор-іммігрант з України готує на замовлення уряду США подарунки для лідерів G7

Скульптор з Нью-Джерсі, іммігрант з України, Володимир Каневський готує на замовлення уряду США подарунки для лідерів "Великої сімки" (G7).

Про це повідомляє Голос Америки.

Як зазначається, лідери "Великої сімки" отримають композиції в кошиках в подарунок від Америки. Замість саміту у США, діалог у лідерів буде віртуальний, але сувеніри для них готують цілком реальні.

"Ці кошики, вони ще в процесі роботи. Сюди будуть вставлятися такі вкладки, з яких будуть рости конвалії. Ця частина порцелянова, а тут мідна. В мене тільки 3 роки пішло на те, щоб винайти спосіб як робити самі чаші квітки", - демонструє скульптор.

Фарфоровий флорист, Володимир Каневський, продовжує європейську традицію 18-го століття в Америці 21-го. Наслідувати природу – його творче кредо, йдеться у сюжеті.

"Я не роблю штучні квіти. Я роблю скульптуру, яка зображує квіти, це просто тема для скульптури", - каже Володимир.

Завдяки поєднанню мистецтва, науки і технології виростає ніжна конвалія з листочком, яку над’їв хробак.

"Я дуже люблю рослини. Коли потрапляю в ботанічний сад, то від хвилювання аж дух перехоплює. Розібрати квітку, відсканувати, сфотографувати, подивитися на неї із середини - я відчуваю себе щасливим, коли я це роблю", - ділиться скульптор.

При цьому, майстер не прагне створити ідеальну квітку. Він знаходить красу в недосконалості кожної рослини.

"У порцеляні дуже цінується недосконалість - imperfections, як це звучить англійською. І в цьому є таке тепло і глибина. Те ж саме і в рослинах. Ми дивимося на рослину, яка вже напівзів'яла - і це розповідь про те, яке життя в неї було раніше, яка погода сьогодні, які комахи навколо літали", - каже він.

Втім, не всі порцелянові квіти виглядають як натуральні. Наприклад, екзотичні. А ось конвалії, найпопулярніші творіння Каневського, в порцеляні як живі. Один такий букетик колись купив модний дизайнер Валентино.

Як зазначається, квіти скульптора прикрашають будинки заможних і відомих людей, але для Володимира Каневського важливіше визнання колег і професіоналів. Як Оскар для кіноактора, для скульптора - виставка в Ермітажі, наголошується у матеріалі.

Чорні мальви з виставки в Ермітажі схожі тільки за кольором. Контраст-всередині.

"Ця мальва зроблена з чорного фарфору, тож якщо його надломити, він всередині теж чорний. А це білий фарфор, але пофарбований в чорний колір. Вони кардинально різні", - показує скульптор.

Від чорного та прозорого - фарфор загартовується при температурі, яку не витримує сталь. Електричними печами керує комп'ютер, нагріваючи і охолоджуючи за спеціальним графіком.

"Я беру порцелянову глину і ліплю. Порцеляна - це матеріал капризний, не простий - ніби глина, але така, з прикрим характером. Доводиться вигадувати як це зробити. Ось придумування цієї технології - це те, чим, я в основному займаюся. Це не рукоділля. Це інженерна справа", - ділиться він.

Фарфор - довговічний, і у той же час, крихкий матеріал. Тож, якщо ці квіти не розбити випадково, то, за словами майстра, вони простоять у своїх кошиках і вазах до наступного астероїда, який впаде на нашу планету.

Фото, відео: Голос Америки