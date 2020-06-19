В СКУ привітали рішення лідерів ЄС щодо продовження секторальних санкцій проти Росії

Світовий конґрес українців (СКУ) привітав рішення лідерів Європейського Союзу про продовження секоральних санкцій проти РФ на наступні пів року.

Про це йдеться на сторінці СКУ в Facebook.

«СКУ вітає сьогоднішнє політичне рішення лідерів ЄС щодо продовження економічних санкцій проти Росії ще на 6 місяців. Дякуємо нашим європейським партнерам за їхню непохитну підтримку», - йдеться у дописі.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у п'ятницю привітав рішення лідерів Європеського Союзу щодо продовження ще на пів року секторальних санкцій проти Росії.

«Вітаю сьогоднішнє політичне рішення лідерів ЄС продовжити на 6 місяців секторальні санкції проти Росії. Починаючи з 2014 року, санкційна політика ЄС допомагає стримувати російську агресію. Санкції посилають чіткий сигнал: Росія має виконати Мінські домовленості у повному обсязі», - написав Кулеба у Twitter.

Як повідомлялося, Рада ЄС 18 червня продовжила ще на рік (до червня 2021 року) санкції проти Росії, запроваджені за незаконну окупацію Криму.

Європейський Союз у липні 2014 року запровадив економічні санкції проти Росії за анексію Криму та дії з дестабілізації ситуації на сході України. У вересні 2014 року ці санкції було посилено.