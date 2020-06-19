В Бресті вшанували пам’ять українських героїв

Пам’ять відомих українців, похованих в Бресті, вшанували представники українського консульства, Пінської організації ветеранів, а також родин.

Про це повідомляється на сайті Консульства України в Бресті.

«Дипломати Консульства України в Бресті разом з головою ради Пінської організації ветеранів Єгоровим М.І., дочкою Героя Радянського Союзу Канареєва В.Г. Канареєвою О.В. поклали квіти на могили, де поховані уроженці України, почесні громадяни міста Пінськ, чиїми іменами названо вулиці Пінська: Герой Радянського Союзу Пучков Г.І. та Герой Радянського Союзу Канареєв В.Г з дружиною. Хвилиною мовчання вшанували памʼять героїв», - йдеться у повідомленні.

Шану пам’яті відомим українцям віддали напередодні Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни.

Як зазначається, «українські дипломати і надалі вшановуватимуть памʼять видатних українців, чия доля пов’язує Україну та Білорусь, а життєвий шлях є прикладом наслідування для майбутніх поколінь».

Володимир Григорович Канареєв народився 12 липня 1915 року в сім'ї робітника на ст. Софіївка Запорізької області. Служив у лавах Дніпровської військової флотилії. Брав участь у п'яти великих десантних операціях на території Білорусі. Виняткову відвагу і мужність проявив старшина Канареєв під час звільнення міста Пінськ.

У повоєнні роки В.Г.Канареєв продовжував вів роботу з підготовки флотських фахівців, займався військово-патріотичним вихованням молоді. Обирався депутатом міської Ради Пінська.

Пішов з життя 26 листопада 1973 року.

У травні 1975 року на будинку № 36 по вулиці Портовій у м.Пінськ на честь Володимира Канареєва було встановлено меморіальну дошку. Відтоді вулиця стала називатися його іменем.

Герман Іванович Пучков народився 20 жовтня 1923 року в місті Слов'янську Донецької області в шахтарській сім'ї. Військовий льотчик. Брав участь у звільненні Білорусі від гітлерівських загарбників. Серед найбільш пам'ятних бойових вильотів Германа Пучкова був штурм Берліну.

Після війни авіаційна частина, де служив Герман Іванович, дислокувалася в місті Пінськ. У 1956 році звільненився в запас. Багато років очолював відділ кадрів автобусно-таксомоторного парку м.Пінськ.

Пішов з життя 9 липня 1981 року.

У день святкування 55-ї річниці визволення міста від німецько-фашистської окупації рішенням міськвиконкому колишній Безіменний проїзд був перейменований у вулицю Г.І.Пучкова.

День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни - день пам'яті в Україні. Відзначається щорічно 22 червня, у день початку німецько-радянської війни, яка, за різними даними, забрала життя від 8 до 10 мільйонів людей в Україні.

Фото: brest.mfa.gov.ua