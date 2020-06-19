В Едмонтоні пропонують українські сувеніри до Дня батька
Про це йдеться на сторінці ACUA в Facebook.
«День батька вже цієї неділі! Відвідайте Альбертську раду українського мистецтва цього тижня та оберіть для свого тата чи дідуся першокласний український подарунок», - йдеться в дописі.
Вибрати сувенір можна як в галереї за адресою: ACUA Gallery & Artisan Boutique - 9534 87 St Edmonton, так і в інтернет-магазині ACUA.
Серед запропонованих варіантів – вишиванки, краватки з українськими орнаментами, шкіряні гаманці, пояси, листівки, картини тощо.
В ACUA нагадали, що з огляду на пандемію коронавірусу відвідувачів галереї та магазину просять вдягати захисні маски та користуватися дезінфікуючими засобами, які є при вході та на виході. Кількість відвідувачів, які одночасно можуть знаходитися в приміщенні, становить не більше 10 осіб. В ACUA також рекомендували тим, хто почувається нездоровим, утриматися від відвідування галереї чи магазину.
День батька - щорічне свято на честь татусів, що відзначається в більшості соціально розвинутих країн. В Україні День батька святкують у третю неділю червня.