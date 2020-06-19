В Едмонтоні пропонують українські сувеніри до Дня батька

В Едмонтоні пропонують українські сувеніри до Дня батька

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Укрінформ
Альбертська рада українського мистецтва (ACUA) запрошує до себе за українськими подарунками до Дня батька, який відзначатимуть 21 червня.

Про це йдеться на сторінці ACUA в Facebook.

«День батька вже цієї неділі! Відвідайте Альбертську раду українського мистецтва цього тижня та оберіть для свого тата чи дідуся першокласний український подарунок», - йдеться в дописі.

Вибрати сувенір можна як в галереї за адресою: ACUA Gallery & Artisan Boutique - 9534 87 St Edmonton, так і в інтернет-магазині ACUA. 

Серед запропонованих варіантів – вишиванки, краватки з українськими орнаментами, шкіряні гаманці, пояси, листівки, картини тощо.

В ACUA нагадали, що з огляду на пандемію коронавірусу відвідувачів галереї та магазину просять вдягати захисні маски та користуватися дезінфікуючими засобами, які є при вході та на виході. Кількість відвідувачів, які одночасно можуть знаходитися в приміщенні, становить не більше 10 осіб. В ACUA також рекомендували тим, хто почувається нездоровим, утриматися від відвідування галереї чи магазину.

День батька - щорічне свято на честь татусів, що відзначається в більшості соціально розвинутих країн. В Україні День батька святкують у третю неділю червня.

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Фото: ACUA Alberta Council for the Ukrainian Arts у Facebook

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