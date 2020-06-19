В Едмонтоні пропонують українські сувеніри до Дня батька

Альбертська рада українського мистецтва (ACUA) запрошує до себе за українськими подарунками до Дня батька, який відзначатимуть 21 червня.

Про це йдеться на сторінці ACUA в Facebook.

«День батька вже цієї неділі! Відвідайте Альбертську раду українського мистецтва цього тижня та оберіть для свого тата чи дідуся першокласний український подарунок», - йдеться в дописі.

Вибрати сувенір можна як в галереї за адресою: ACUA Gallery & Artisan Boutique - 9534 87 St Edmonton, так і в інтернет-магазині ACUA.

Серед запропонованих варіантів – вишиванки, краватки з українськими орнаментами, шкіряні гаманці, пояси, листівки, картини тощо.

В ACUA нагадали, що з огляду на пандемію коронавірусу відвідувачів галереї та магазину просять вдягати захисні маски та користуватися дезінфікуючими засобами, які є при вході та на виході. Кількість відвідувачів, які одночасно можуть знаходитися в приміщенні, становить не більше 10 осіб. В ACUA також рекомендували тим, хто почувається нездоровим, утриматися від відвідування галереї чи магазину.

День батька - щорічне свято на честь татусів, що відзначається в більшості соціально розвинутих країн. В Україні День батька святкують у третю неділю червня.