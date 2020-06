Президент СКУ візьме участь в онлайн-конференції, присвяченій окупованому Криму

Президент Свiтового конґресу українців (СКУ) Павло Ґрод візьме участь у відеоконференції «Окупований #Крим: шлях до деокупації».

Про це повідомляється на сторінці СКУ в Facebook.

«18 червня Президент СКУ Павло Ґрод візьме участь у відеоконференції «Окупований #Крим: шлях до деокупації»», - йдеться в анонсі.

Прямий ефір відбудеться о 16:00 - 16:30 за Києвом на Facebook-сторінці Представництва України при Європейському Союзі. До конференції можна також долучитися через Zoom: https://zoom.us/j/93339884101.

Як зазначається на Facebook-сторінці Представництва України при Європейському Союзі, в порядку денному відеоконференції – обговорення геополітичних і безпекових загроз для чорноморського регіону, порушення прав людини в окупованому Росією Криму, ефективності міжнародної санкційної політики щодо Росії та ролі громадянського сусупільства на шляху до деокупації Криму, питання водопостачання до окупованого Криму.

Ключовими спікерами на заході будуть: Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, Президент СКУ Павло Ґрод, Постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич, Спеціальний представник МЗС з питань санкційної політики Олексій Макеєв, співзасновник та головний оедактор онлайн-порталу «Black Sea News», голова спільної Моніторингової групи Інституту чорноморських стратегічних досліджень.

Модератором виступить керівниця Українського форуму в програмі Chatham House «Росія та Євразія» Орися Луцевич.

Фото: Mission of Ukraine to the EU в Facebook