Українська секція відомого румунського університету запрошує абітурієнтів

Українська секція філологічного факультету Клузького університету ім. Бабеша-Бойоя запрошує абітурієнтів на навчання за спеціальністю «Українська мова та література».

Університет є одним з найпрестижніших румунських вищих навчальних закладів, йдеться на сторінці Союзу українців Румунії (СУР) в Facebook.

«Українська секція пропонує вступникам здобути універсальну за своїм характером філологічну освіту, яка дозволить обіймати такі престижні посади як: співробітник багатонаціональних та національних компаній, дипломат, працівник прикордонні служби, перекладач, журналіст (радіо, телебачення, друковані та онлайн засоби масової інформації), співробітник видавництв, учитель загальноосвітніх шкіл і ліцеїв та викладач фахових дисциплін тощо», - йдеться у дописі.

Крім навчання української мови, майбутні студенти матимуть можливість здобути (на вибір) кваліфікацію фахівця з другої мови: румунської, угорської, англійської, французької, німецької, італійської, іспанської, російської, норвезької, фінської, японської, китайської, корейської, латинської чи давньогрецької, а також івриту.

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Прийом заяв та документів триватиме з 9 до 15 липня 2020 року. Додаткову інформацію щодо вимог і особливостей навчання можна знайти на вебсторінці Філологічного факультету (Regulamentul admiterii – licență): www.lett.ubbcluj.ro або отримати безпосередньо від д-ра філ. наук Івана Гербіля за телефоном: 0745325755.

Фото: rri.ro, Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії в Facebook