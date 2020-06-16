Український театр Фінляндії готує великий проєкт і шукає нові таланти

Український театр Фінляндії оголосив про оновлення акторського складу в зв’язку з підготовкою нового великого проєкту.

Про це повідомив в Facebook організатор, художній керівник і головний режисер театру Ігор Фрей.

«У зв'язку з підготовкою нового великого проєкту Український театр у Фінляндії оновлює акторський склад та запрошує не байдужих до мистецтва та люблячих театр нових самодіяльних акторів», - написав Фрей.

Усіх, хто має бажання долучитися до театрального колективу та спробувати себе на сцені, режисер запросив писати йому особисто.

Як повідомлялося, Український театр Фінляндії діє за підтримки Товариства українців у ФІнляндії та за сприяння Посольства України у ФІнляндській Республіці та Республіці Ісландія. Він був створений у 2014 році. Акторський склад театру повністю аматорський. Український театр Фінляндії презентує свою творчість у Фінляндії, країнах Північної Європи та Балтії.

Як повідомляв Укрінформ, Український театр Фінляндії увійшов до числа переможців Першого міжнародного театрального інтернет-конкурсу «Театр.NET», що проходив проходив з 2 квітня по 15 травня 2020 року. Вистава «ZONA» за п'єсою Павла Ар'є «На початку і наприкінці часів» була представлена в номінації «Аматорські театри».

«Наша вистава («ZONA» - ред.) отримала 3-є місце серед 140 вистав, а також, я отримав 3-є місце у режисерському конкурсі», - написав Ігор Фрей.

Ігор Фрей також повідомив, що Український театр Фінляндї отримав подяку від Всеукраїнської громадської організації Товариство «Знання» України за пропаганду та популяризацію українського театрального мистецтва за кордоном. А сам Фрей отримав грамоту від Національної спілки письменників України за виставу «ZONA» і яскраве втілення на сцені сучасної української драматургії.

У квітні 2019 року ця вистава була представлена на міжнародному фестивалі «Схід-Захід» у Кракові, де мала великий успіх.

Як зазначалося, конкурс «Театр.NET» презентував Фестиваль українського аматорського театру «Theatre Day Fest».