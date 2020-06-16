Українська суботня школа при Генконсульстві в Стамбулі завершила навчальний рік

В Українській суботній школі при Генеральному консульстві України в Стамбулі закінчився черговий навчальний рік.

Про це у Facebook повідомила голова спілки «Українське товариство взаємодопомоги» Тетяна Фецан.

«Ось і завершився ще один навчальний рік... Дуже прикро, що він приніс нам такі неприємні несподіванки і ми не змогли проводити заняття в звичному режимі. Але попри все, навчальний рік 2019-2020 був дуже цікавим і насиченим», - написала Тетяна Фецан.

Вона висловила сподівання, що у вересні школа зможе відкрити свої двері, і там знову лунатимуть голоси-дзвіночки учнів.

Останні дзвінки прозвучали й в інших суботніх школах, що діють при українських товариствах в Туреччині.

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Як відомо, у Туреччині діє 14 українських спілок. Українські суботні школи діють при спілках в Анкарі, Стамбулі, Анталії, Ізмірі, Самсуні, Кушадаси, Бурсі, Мармарисі.

Фото, відео: Tetiana Fecan-Baştepe у Facebook