Генконсульство в Ростові-на-Дону частково відновлює прийом громадян

З 15 червня Генеральне консульство України в Ростові-на-Дону частково відновлює прийом громадян.

Водночас в установі попереджають про надання послуг не в повному обсязі у зв’язку з наявними тимчасовими обмеженнями у міждержавному транспортному сполученні, йдеться на сайті установи.

«15 червня 2020 року Генеральне консульство частково відновлює консульський прийом громадян», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вхід до приміщення Генконсульства відбуватиметься виключно за попереднім записом. Записатися на консульський прийом необхідно на сайті: https://e-russia.mfa.gov.ua/.

В установі звертають увагу громадян на те, що до особливого розпорядження консульські послуги громадянам будуть надаватись не в повному обсязі у зв’язку з існуючими тимчасовими обмеженнями у міждержавному транспортному сполученні.

Зокрема, не будуть надаватися такі консульські послуги: оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон; оформлення документів для залишення на постійне місце проживання за кордоном; питання громадянства (набуття громадянства України за територіальним походженням, поновлення у громадянстві України, вихід з громадянства України, набуття громадянства України з інших підстав); дії з витребування документів, інформації; отримання статусу закордонного українця; оформлення віз.

Серед послуг, які надаватимуться, - дії з прийняття на консульський облік; видача оформленого паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім’я його власника; дії з оформлення посвідчення особи на повернення в Україну (здійснюється без запису на консульський прийом); дії з оформлення набуття громадянства України за народженням (для неповнолітніх дітей у випадках необхідності повернення в Україну, та за інших невідкладних обставин); дії з перевірки належності до громадянства України; вчинення нотаріальних дій (в тому числі оформлення довідок для реєстрації шлюбу).

У Генконсульстві нагадали про дотримання вимог санітарно-протиепідемічного режиму та особистої гігієни, серед яких, зокрема, носіння спеціальної захисної маски та рукавичок.