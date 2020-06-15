Пішов з життя організатор української громади в Росії Валентин Іващенко

Українська громада Росії та світу вшановує відхід у вічність видатного організатора українського життя в Росії Валентина Іващенка.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

За словами дітей Іващенка - Валентини, Оксани і Сергія - їх батько пішов з життя ввечері 12 червня.

Валентин Володимирович Іващенко був одним із засновників Української національно-культурної автономії Санкт-Петербурга.

Народився 15 березня 1951 року в Богуславі на Київщині.

Вчився в Інституті фізичної культури, служив в армії. Мешкаючи в Башкортостані, активно включився в громадську роботу з організації українського руху в Росії. При цьому, за його словами, «в Уфі став українським патріотом». Він був одним із засновників республіканського національно-культурного центру українців Башкортостану «Кобзар».

Валентин Іващенко мав неабиякі музичні і пісенні таланти. У великій мірі завдяки і його роботі Народний хор «Кобзар» став успішним відомим колективом.

Переїхавши до Санкт-Петербурга, Валентин Іващенко продовжив активну роботу з популяризації української культури. Сам писав вірші до пісень своїх колективів (найвідоміша – «Ми – частка України», музика В.Стратуци). Усі поетичні твори автора були видані в книзі «Краплиночка душі».

Іващенко був одним із засновників Української національно-культурної автономії Санкт-Петербурга, її музичним, пісенним обличчям, незмінним заступником президента автономії з культурно-просвітньої роботи.

Так, Іващенко був солістом ансамблів козацької пісні «Руси», «Отрада» (1996-2012), організатором і солістом українських ансамблів «Мрія», «Співаночки», «Козаки Полуботка», «Рось» (останній ансамбль взяв участь у 2-му міжнародному Шевченківському конкурсі-2020, де здобув диплом лауреата ІІ ступеня).

Він був членом оргкомітету та ведучим фестивалю «Українська весна в Санкт-Петербурзі», автором ідеї, організатором, головним режисером та ведучим конкурсу сучасної української пісні «Українська ліра Санкт-Петербургу» ім. Георгія Кузовкова (2011-2013 р.р.).

Валентин Іващенко також організовував і координував заходи по освяченню пам’ятного хреста «Українцям, жертвам більшовицького тоталітарного режиму, розстріляним в 1937-38 роках» (Левашовське меморіальне кладовище).

У ці дні українські активісти та організації Росії світу із світлим сумом згадують про Валентина Іващенка. За їх словами, найкращою пам’яттю його світлого імені буде продовження його української справи.

Фото: Facebook Валентина Іващенка