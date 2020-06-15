Українці Латвії долучилися до акцій пам'яті жертв сталінської депортації

У столиці Латвії представники української громади взяли участь у вшануванні жертв депортації 1941 року.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила активістка Тетяна Лазда.

«Не можна забувати про жертв комуністичного геноциду, про злочини, скоєні радянським режимом. Тому ми щороку приходимо, щоб узяти участь у жалобних заходах, покласти квіти до пам’ятника Свободи… Сьогодні нема тієї країни, СРСР, її таборів і охоронців. Але є нова Росія з новими злочинами й новою окупацією. І ми також не маємо забувати про українських політв’язнів, про нову трагедію кримськотатарського народу, яка розгортається просто на наших очах», - підкреслила Лазда.

За словами активістки, наступного тижня пройдуть кілька акцій за звільнення українських політв’язнів у РФ та посилення санкцій проти Росії - аж до припинення її агресії проти України.

Як повідомляв Укрінформ, у країнах Балтії 14 червня відбулися жалобні заходи в пам'ять про жертв депортації 1941 року.

З кінця травня до середини червня 1941 року репресивними органами СРСР до Сибіру було примусово вивезено понад 85 тисяч осіб з територій, окупованих після пакту Молотова — Ріббентропа: країн Балтії, Молдови, західної України, західної Білорусі. У Латвії, Литві та Естонії 14 червня є загальнодержавним днем скорботи.

За даними Державного архіву Латвії, у ніч з 14 на 15 червня 1941 року з ризької залізничної станції Торнякалнс було вивезено не менше 15 425 осіб, в тому числі 3751 дитину. Це стало величезною втратою для невеличкої країни. Та ніч залишилася в пам'яті народу, як одна з найпохмуріших сторінок в історії Латвії.

Фото: Латвійське Товариство підтримки України