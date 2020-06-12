В польському Ольштині відбудеться Шевченківський концерт та виставка графіки поета

В Ольштині 21 червня проведуть Шевченківський концерт та відкриють виставку графіки видатного українського поета, художника, громадського діяча Тараса Шевченка.

Про це повідомляється на сторінці Об’єднання українців у Польщі в Facebook.

«21 червня 2020 р. - Шевченківський концерт в Ольштині та презентація виставки графіки поета», - йдеться в анонсі.

У рамках концерту виступатимуть представники вокального гурту «Сузір’ячко» з Ольштина: cолістка Амелія Куштала, дует Оріяна і Катерина Щербік, солісти Борис Галушка, Петро Холевка, Ігор Ярмолa. Свою творчість також презентує лірник Сергій Петриченко.

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Виступи відбудуться в концертному залі парафії УГКЦ в Ольштині.

Фото: Укрінформ, Związek Ukraińców w Polsce - Olsztyn/ OУП Міський гурток в Ольштині