У Нідерландах українців запрошують на онлайн-лекцію з В’ятровичем

Український вчений-історик, публіцист, громадський і політичний діяч, депутат ВРУ IX скликання від партії «Європейська солідарність» Володмимр В’ятрович проведе онлайн-лекцію на тему національної ідентичності для українців у Нідерландах.

Про це повідомляється на сторінці організатора заходу Фундації «Українці в Нідерландах» в Facebook.

«12 червня о 17:00. Вперше онлайн-лекція Володимира В’ятровича для діаспори», - йдеться у дописі.

Як зазначається на сторінці події в Facebook, захід складатиметься з двох частин: безпосередньо лекції (близько 45-60 хв.) та сесії для запитань і відповідей (близько 45-60 хв).

«Обіцяємо, що буде надзвичайно цікаво!», - зазначили організатори.

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Нагадується, що Володимир В’ятрович – український вчений-історик, публіцист, дослідник історії визвольного руху, громадський і політичний діяч. Кандидат історичних наук. Працював головою Українського інституту національної пам’яті 2014-2019. З 14 листопада 2019 року — народний депутат України від партії «Європейська Солідарність».

Днями Володимира В’ятровича було обрано керівником Івано-Франківської територіальної організації політичної партії «Європейська Солідарність».