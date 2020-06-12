У Нідерландах українців запрошують на онлайн-лекцію з В’ятровичем
Про це повідомляється на сторінці організатора заходу Фундації «Українці в Нідерландах» в Facebook.
«12 червня о 17:00. Вперше онлайн-лекція Володимира В’ятровича для діаспори», - йдеться у дописі.
Як зазначається на сторінці події в Facebook, захід складатиметься з двох частин: безпосередньо лекції (близько 45-60 хв.) та сесії для запитань і відповідей (близько 45-60 хв).
«Обіцяємо, що буде надзвичайно цікаво!», - зазначили організатори.
Нагадується, що Володимир В’ятрович – український вчений-історик, публіцист, дослідник історії визвольного руху, громадський і політичний діяч. Кандидат історичних наук. Працював головою Українського інституту національної пам’яті 2014-2019. З 14 листопада 2019 року — народний депутат України від партії «Європейська Солідарність».
Днями Володимира В’ятровича було обрано керівником Івано-Франківської територіальної організації політичної партії «Європейська Солідарність».