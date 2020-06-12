В СФУЖО обрали комісію та журі літертаурного конкурсу ім. Марусі Бек для українок з усього світу

Світова федерація українських жіночих організацій (СФУЖО) опублікувала склад комісії та журі XXXII літературного конкурсу СФУЖО ім. Марусі Бек, до якого увійшли відомі діячі діаспори та України.

Про це йдеться на сторінці СФУЖО в Facebook.

Зокрема, до складу комісії конкурсу увійшли Анна Кісіль (Канада), Ірина Ключковська (Україна), Лідія Слиж (голова комісії, США), Євгенія Петрова (Канада), Маріанна Заяць (США), Світлана Гетьман (Канада), Леся Шимко (Канада).

Склад журі конкурсу ім.М.Бек: Світлана Гетьман (голова журі), Євгенія Петрова, Лідія Слиж, Ольга Кулаківська, Леся Шимко, Люба Кай, Валентина Дамазар, Ігор Калинець, Оксана Галайчук, Наталя Мартинишин, Ростислава Федак.

Нагадується, що Світова федерація українських жіночих організацій у партнерстві з Міжнародним Інститутом освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) НУ «Львівська політехніка» цьогоріч відновила літературний конкурс ім.Марусі Бек, який пройде під темою: «Що можу я, українка третього тисячоліття?».

«Метою конкурсу є вшанування пам'яті та популяризація імені українки Марії Бек, почесної членкині СФУЖО, політичної та громадської діячки, правозахисниці, яка своїм прикладом служіння Батьківщині показала українському жіноцтву за кордоном шлях боротьби за власні права і свободи та інтереси України», - зазначається в дописі.

Конкурс також намагається привернути увагу до Українського жіночого руху за кордоном як до потужного інструменту, що в усі часи протистояв асиміляції українців і спонукати українок з усього світу об'єднуватися для активної діяльності на благо України.

Прийом робіт розпочався 31 січня і триватиме до 1 серпня 2020 року.

Читайте також: Стартап українки зі США залучив 5 млн доларів

Оголошення переможців конкурсу відбудеться під час Річних нарад СФУЖО у жовтні 2020 р., з подальшою публікацією робіт переможниць конкурсу у соціальних мережах СФУЖО.

Спонсором конкурсу є Союз українок Америки.

«Заохочуємо молодих і творчих українок усього світу розвивати свої таланти і надсилати нам роботи!», - запросили організатори.

Фото: vch-uman.in.ua, Світова Федерація Українських Жіночих Організацій