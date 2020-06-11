Генконсульство в Сан-Франциско відновлює прийом громадян з 15 червня

Генеральне консульство України в Сан-Франциско поінформувало, що з 15 червня поступово відновить консульський прийом відвідувачів.

Про це йдеться на сайті Генконсульства.

«Повідомляємо, що з 15 червня 2020 року Генеральне консульство України в Сан-Франциско поступово відновлює консульський прийом відвідувачів», - йдеться у повідомленні.

У Генконсульстві звернули увагу громадян на те, що консульський прийом проводиться виключно за попереднім записом.

Отримати готовий паспорт, що прибув до консульської установи, можна також виключно за попереднім записом.

Зауважується, що громадяни, які потрапили у скрутне становище та, зокрема, потребують термінового оформлення посвідчення на повернення в Україну, приймаються без попереднього запису.

Як повідомили в Генконсульстві, для отримання консульських послуг у період дії заходів з попередження поширення COVID-19 потрібно неухильно дотримуватися ряду вимог.

Так, перебувати в приміщенні Генконсульства треба із захисною маскою на обличчі, яка надійно прикриває органи дихання, та з рукавичками; дотримуватися соціальної дистанції між відвідувачами (мінімум - два метри) під час перебування у приміщенні Генконсульства.

Дозволяється одночасне перебування в приміщенні Генконсульства не більше 2-х осіб.

Необхідна наявність видрукуваного або збереженого на смартфоні підтвердження запису на прийом (без підтвердження вхід до установи буде заборонений).

Анкети та заяви для отримання послуги повинні бути попередньо заповнені вдома (згідно з роз’ясненнями для послуги).

Відвідувачі мають заздалегідь підготуватися до візиту (мати при собі всі необхідні заповнені заяви/анкети, оригінали та копії документів, грошовий переказ «money order» на визначену суму консульського збору, з переліком яких можна ознайомитись на вебсайті Генконсульства https://san-francisco.mfa.gov.ua/); мати з собою ручки для підпису необхідних документів (на час пандемії всі ручки з приміщення Генконсульства будуть прибрані).

У разі отримання від працівника повідомлення про непідготовленість документів залишити приміщення Генконсульства, належним чином підготувати документи та здійснити повторний запис на консульський прийом.

Перебування у приміщенні Генконсульства супроводжуючих осіб не дозволяється (виняток поширюється виключно на одного з батьків, що супроводжує дитину, якої стосується надання консульської послуги).

Зауважується, що дотримання умов карантину передбачено не лише правилами прийому в Генконсульстві, а й місцевим законодавством.

«Порушення цих умов є підставою для зупинення консульського прийому, виклику поліції та притягнення правопорушників до відповідальності», - йдеться у повідомленні.

Детальніше про правила реєстрації на консульський прийом можна дізнатися тут.