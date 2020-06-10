Чеські фермери: «Ми раді, що українці повертаються, і готові оплачувати їм тести на COVID-19»

Карантинні обмеження на певний термін відрізали чеське сільське господарство від сезонної робочої сили, зокрема з України, і тепер чеські фермери готові йти майже на все, аби українські робітники якнайшвидше повернулися на поля.

Про це пише Радіо Свобода.

«У Чехії триває сезон збору врожаю, і через пандемію на поля не змогли приїхати тисячі українських заробітчан. Відкриття кордонів для сезонних робітників вже зробило можливим повернення робочої сили, зокрема, і з України. Однак, через те, що в Україні карантин триватиме щонайменше до 22 червня, дістатися Чехії заробітчанам й надалі не просто. Чеські фермери ж готові на все, аби якнайшвидше повернути українських працівників», - йдеться у повідомленні.

Менеджерка одного з овочевих підприємств у 40 кілометрах від Праги Вероніка Тлутса показала журналістам поля з десятками гектарів картоплі та моркви. Останню нині якраз час збирати.

«Зараз, як ви бачите, на полі кілька людей – це наші працівники і більшість з них українці», – розповідає Вероніка.

Одна з робітниць - Світлана Івасюк з Івано-Франківщини. Співпрацює з цією агрофірмою вже майже 20 років. Щосезону приїздить до Чехії. Каже, що цього разу їй пощастило встигнути до введення надзвичайного стану – вона приїхала на початку березня. Підприємство найближчими днями чекає ще на кількох працівників з України, розповідає Вероніка Тлутса. Консульства у Львові та Києві відкрилися ще минулого тижня. Того ж дня запрацювали і візові центри.

«Загалом до нас повернулося 13 іноземних працівників, з них 9 з України. Чекаємо ще на двох українців. Вони наші постійні працівники і ми знаємо що вони точно приїдуть. Очікуємо, що повернуться й інші. Але це залежить від ситуації із розповсюдженням коронавірусу», – розповідає Тлутса.

Але просто так заробітчанам приїхати до Чехії не вийде. По-перше, досі не працює регулярне авіасполучення. Дістатися Чехії нині можливо лише автотранзитом через Польщу, Угорщину чи Австрію.

По-друге, Україна для Чехії потенційно небезпечна країна у контексті поширення коронавірусу. Тому усім при в’їзді в Чехію необхідно або пройти 2 тижні карантину, або привезти із собою довідку про негативний результат тесту на COVID-19.

«Якщо в Україні нашому працівнику зробити тест не вдалося, його можна зробити тут у Чехії. Щоправда, на це є 72 години. Проходження тесту не означає, що людина може вільно пересуватися. Робітник мусить перечекати у карантині до моменту, поки не буде відомий результат», – розповіла менеджерка.

Спеціально для цього на території фірми поставили вагончик для заробітчан, які очікують на результати тесту. Один з них - українець Василь Гадьмаш, який працює тут трактористом і вже другий рік поспіль приїздить сюди на сезонну роботу. Останні кілька днів він якраз і провів на карантині, очікуючи результату тесту. Його результата виявився негативним, проте, маску Василь знімати не поспішає.

Він показав, як виглядає карантинне помешкання. «Цю будову фірма зробила спеціально для карантину. Маємо три ліжка, холодильник, ванна кімната, туалет. Всі умови є. Їжу я наперед взяв із собою. Як приїхав, був тут один», – розповідає Василь.

Приїхав Василь власною автівкою і каже, що в дорозі проблем не було. Три години на кордоні із Польщею – далі швидше. Із перевірок – лише температуру на кордоні з Чехією. Про те, аби пройти тест на коронавірус ще в Україні, навіть не думав, адже представник компанії телефоном обіцяв все владнати.

«Коли виїжджав з дому, зателефонував на фірму. Запитали мої дані і записали в лікарню. Після мого приїзду я одразу ж поїхав в лікарню і пройшов тест. Заплатила за все фірма», – каже тракторист.

Як зазначається, тест на COVID-19 коштує у Чехії 1800 крон (приблизно 2000 гривень). Оплатити тести кільком десяткам заробітчан - це не такі вже й великі витрати у порівнянні зі збитками, яких деякі компанії вже зазнали під час карантину, - а це інколи мільйони євро.

«Ми раді, що ці люди мають бажання сюди приїхати, знову в нас працювати. Тому ми залюбки беремо на себе виконання всіх необхідних зобов’язань, які супроводжують їхній приїзд. В тому числі, звичайно, оплатити та організувати тестування на коронавірус. Адже штраф за недотримання цього правила – 1 мільйон крон. Поки що ця норма є обов’язковою для громадян, які приїздять з України та інших країн, де ситуація з хворобою не стабілізувалася. Тому ми зобов’язані її виконувати», – розповіла менеджерка підприємства.

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Як зазначається, лише за офіційною статистикою щороку на сезонні роботи до Чехії приїздить близько 20 тисяч заробітчан, більшість їх - з України. Станом на 2019 рік квоти на залучення на роботу до Чехії українців різних професії були збільшені вдвічі і сягнули 40 тисяч.

Фото: Sergii Stetsenko (RFE/RL)

Відео: Радіо Свобода