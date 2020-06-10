У Фінляндії українців запрошують на онлайн-зустріч та конкурс до Дня Конституції

Українців у Фінляндській Республіці запрошують 26 червня взяти участь в інтерактивній зустрічі до Дня Конституції України.

Про це повідомляється на сторінці події в Facebook.

«Посольство України у Фінляндії, Пласт та Товариство українців у Фінляндії запрошує на цікаву інтерактивну онлайн-зустріч з нагоди 24-і річниці прийняття Конституції України», - йдеться в анонсі.

У рамках зустрічі говоритимуть, зокрема, про цікаві факти з історії прийняття основного закону України, про гарантовані нею права та обов’язки з погляду дитини.

Також оголошується конкурс на найкращий дитячий малюнок на тему Конституції. На переможців чекають призи.

Детальніше про подію та про те, як приєднатися, можна дізнатися тут.

День Конституції України - державне свято. Відзначається щорічно 28 червня на честь прийняття онсновного закону України того ж дня 1996 року.