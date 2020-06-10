Товариство українців у Фінляндії запрошує на онлайн-перегляд фільму «Вавилон ХХ»

Товариство українців у Фінляндії пропонує усім охочим долучитися 12 червня до перегляду стрічки «Вавилон ХХ» до дня народженння відомого українського кіноактора, режисера та сценариста Івана Миколайчука.

Про це йдеться на сторінці заходу в Facebook.

«До дня народження Івана Миколайчука, зірки українського поетичного кіно. Онлайн-показ фільму «Вавилон ХХ» (1979) та онлайн-дискусія із оператором картини Юрієм Гармашем. Фільм буде доступний на YouTube 12 червня о 18:30 (GMT+3) - https://youtu.be/_KhUfuOQyXQ», - йдеться в анонсі.

Фільм демонструватиметься українською з англійськими субтитрами.

Організаторами заходу виступили Товариство українців у Фінляндії та щорічний фестиваль сучасного українського кіно в Гельсінкі Ukrainalaisen elokuvan päivät/ Ukrainian film days.

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«Вавилон XX» - художній кінофільм режисера Івана Миколайчука. Стрічку знято на кіностудії ім. О. Довженка у 1979 році за мотивами роману Василя Земляка «Лебедина зграя» про перші кроки колективізації в українському селі.

Сценаристи фільму - Василь Земляк, Іван Миколайчук. Режисер - Іван Миколайчук. Оператор - Юрій Гармаш. Музичне офомлення - Іван Миколайчук.

У роляк: Іван Миколайчук, Лесь Сердюк, Борислав Брондуков, Іван Гаврилюк, Кость Степанков, Любов Поліщук, Анатолій Хостікоєв.

Іван Миколайчук народився 15 червня 1941 р. у Чорториї (Кіцманський район, Чернівецька область). Лауреат Шевченківської премії 1988 (посмертно). У його творчому здобутку - 34 ролі в кіно, 9 сценаріїв, дві режисерські роботи.