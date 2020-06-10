Провід СКУ зустрівся з Чубаровим та лідерами Світового конґресу кримських татар

Керівництво Світового конґресу українців (СКУ) на початку червня зустрілося з головою Меджлісу кримськотатарського народу Рефатом Чубаровим та лідерами Світового конґресу кримських татар в рамках онлайн-конференції, під час якої були обговорені пріоритети співпраці.

Про це йдеться на сайті СКУ.

«Наша спільна мета - постійно звертати увагу cвітового співтовариства до питань деокупації Криму, кричущих порушень прав людини на окупованому півострові та політично вмотивованих переслідувань кримських активістів з боку російської влади. Ми закликаємо світ не допустити повторення болючих уроків історії, визнати злочини минулого та припинити злочини сучасного кремлівського агресора. Пліч-о-пліч з кримськотатарським народом ми знов і знов наголошуємо: Крим - це Україна», - сказав у рамках зустрічі президент СКУ Павло Ґрод.

Учасники підкреслили незмінність пріоритетів співпраці – деокупація Криму, протидія російській агресії та дезінформації, захист прав людини в тимчасово окупованому Криму, співробітництво на міжнародній арені задля збереження і посилення санкцій щодо Росії, а також визнання правдивої історичної пам’яті про геноцид кримськотатарського народу в 1944 році», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, важливими прикладами такого співробітництва лишаються ініціативи культурної дипломатії та численні спільні інформаційні заходи. «Світові українські громади традиційно долучаються до акцій на підтримку кримськотатарського народу. Зокрема, під час меморіальних заходів у травні цього року президент СКУ Павло Ґрод виступив на Міжнародному онлайн-мітингу присвяченому пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. У травні українці Португалії приєдналися до автомобільної маніфестації в Лісабоні, а у Вінніпезі (Канада) над провінційною радою Манітоби 18 травня замайорів кримськотатарський прапор», - нагадали в СКУ.

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У зустрічі взяли участь Генеральний секретар Світового конґресу кримських татар Намик Кемал Баяр, члени виконавчого комітету Айла Баккалі (США), Недім Усейнов (Польща), Рустем Ірсей (Канада) тощо. Від Світового конґресу українців мали слово президент Павло Ґрод, віцепрезидент Андрій Футей, голова Міжнародної ради СКУ з питань ООН Андрій Добрянський, виконавчий директор СКУ Марія Купріянова та директор Представництва СКУ в Україні Сергій Касянчук.

Фото: Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців в Facebook