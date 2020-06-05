В Світовому конґресі українців чекають від Стефанішиної наступних кроків на шляху до ЄС і НАТО
Про це повідомляється на сторінці СКУ в Facebook.
«Очікуємо від Ольги Стефанішиної наступних конкретних кроків на шляху України до НАТО і ЄС», - зазначили в СКУ.
У Світовому конґресі українців також подякували ексвіцепрем'єр-міністру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадиму Пристайку за співпрацю і постійні зусилля в просуванні України в європейському та євроатлантичному напрямку.
Як повідомляв Укрінформ, 4 червня Верховна Рада призначила Ольгу Стефанішину на посаду віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Постанову №3584 про призначення Стефанішиної підтримали 255 народних депутатів.
Перед цим Рада звільнила з посади віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадима Пристайка.
Фото: facebook.com/UA.EU.NATO