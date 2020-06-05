В Світовому конґресі українців чекають від Стефанішиної наступних кроків на шляху до ЄС і НАТО

У Світовому конґресі українців (СКУ) від віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної очікують наступних конкретних кроків на шляху України до ЄС і НАТО.

Про це повідомляється на сторінці СКУ в Facebook.

«Очікуємо від Ольги Стефанішиної наступних конкретних кроків на шляху України до НАТО і ЄС», - зазначили в СКУ.

У Світовому конґресі українців також подякували ексвіцепрем'єр-міністру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадиму Пристайку за співпрацю і постійні зусилля в просуванні України в європейському та євроатлантичному напрямку.

Як повідомляв Укрінформ, 4 червня Верховна Рада призначила Ольгу Стефанішину на посаду віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Постанову №3584 про призначення Стефанішиної підтримали 255 народних депутатів.

Перед цим Рада звільнила з посади віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадима Пристайка.

Фото: facebook.com/UA.EU.NATO