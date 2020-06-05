Конгрес українців Латвії відправив 47-й гуманітарний вантаж в Україну

Черговий, 47-й гуманітарний вантаж з допомогою для України відправив у четвер Конгрес українців Латвії.

Про це повідомляється на сайті Посольства України в Латвійській Республіці.

«4 червня 2020 року Конгрес українців Латвії на чолі з Миколою Павлюком відправив в Україну 47-й вантаж з гуманітарною допомогою вагою близько 7 тонн, який був зібраний Конгресом українців Латвії, латвійськими неурядовими гуманітарними організаціями із залученням норвезьких та шведських донорів», - йдеться у повдомленні.

Як зазначається, українським партнером Конгресу українців в Латвії виступає Міжнародна благодійна організація «Козацький фонд «Альбатрос».

Читайте також: Союз українців Румунії надав стипендії учням українського ліцею

Посольство України в Латвії надало організаційне сприяння Конгресу українців Латвії у відправці вантажу.

Фото: latvia.mfa.gov.ua, Конгрес українців Латвії