«Літературна скарбничка» знайомить юних українців Румунії з українською прозою та поезією

Клузька філія Союзу українців Румунії (СУР) днями започаткувала «Літературну скарбничку», в рамках якої пропонує дітям онлайн-читання української прози, поезії та казок.

Про це йдеться на сторінці СУР у Facebook.

«Клузька філія Союзу українців Румунії приготувала для дітей нову онлайн-подію під назвою «Літературна скарбничка». Щоп’ятниці, зайшовши на нашу сторінку, ви знаходитиме нове відео із читанням казки чи поезії. Сподіваємось, що, відкриваючи якнайчастіше цю скарбничку, ми допоможемо збагатити внутрішній світ наших дітей!», - йдеться у дописі.

Як нагадує Всесвітня служба Радіо Румунія, при Клузькій повітовій філії Союзу українців Румунії (СУР) у місті Клуж-Напока успішно діє створений торік «Клуб української малечі».

Ініціаторка цього проєкту, редакторка журналу «Дзвоник», що видається СУР, Людмила Дорош розповіла, що діяльність клубу тимчасово припинилася через кронавірус. Це й підштовхнуло запровадити «Літературну скарбничку».

На першому читанні дітлахи мали змогу послухати декілька віршів, об'єднаних під назвою «Хто ж насправді винуватий» зі збірки Ірини Мойсей «Найкраща мама», яку нещодавно було видано Союзом українців Румунії. А з нагоди Дня захисту дітей Людмила Дорош прочитала оповідання «Несподіване відкриття» зі своєї нової книжки, пов'язане із зазначеними в Декларації прав дитини правами й обов'язками дітей.

Ініціаторка «Літературної скарбнички» також розповіла, що готує до друку нове видання для дітей. «Йде мова про книжку казок і оповідань під назвою «Крізь шпаринку - у світ казковий», яку видає Союз українців Румунії. Її редактором є відомий український письменник Румунії, член Спілки письменників Румунії та України Іван Ковач, який є також головним редактором газети «Вільне слово». Окрім коротких казок і оповідань, збірка містить і дві коротенькі повісті «Незвичайний пульт» та «Як карасик подався до моря». Прикрасою книги є кольорові ілюстрації», - розповіла авторка.

Фото: rri.ro