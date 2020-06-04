Союз українців Румунії забезпечив ряд шкіл з вивченням української засобами захисту та дезінфекції

Союз українців Румунії (СУР) днями передав засоби дезінфекції та індивідуального захисту школам з вивченням української мови в повітах Марамуреш та Сату Маре.

Про це повідомляється на сторінці СУР в Facebook.

«28-29 травня 2020 року делегація Союзу українців Румунії на чолі з головою СУР депутатом Миколою Мирославом Петрецьким роздала засоби індивідуального захисту та дезінфікуючі засоби всім школам, де учні вивчають українську мову, в повітах Марамуреш та Сату Маре», - йдеться у дописі.

Як зазначається, цими засобами з метою запобіганню захворюванню на новий коронавірус користуватимуться, зокрема, учні випускиних класів, які складатимуть національні іспити на диплом про неповну та повну середню освіту, а також викладачі та адміністративний персонал.

Додатково до комп’ютерів та планшетів, подарованих дотепер, СУР подарував ще один комп’ютер Восьмирічній школі села Вишивська Красна Марамуреського повіту, де учні вивчають українську мову.

Такі заходи продовжаться в інших повітах, у школах, де учні вивчають українську рідну мову. СУР також забезпечить, на запит, транспортування учнів випускних 8-х та 12-х класів для складання національних іспитів.

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Нагадується, що з початку епідемії коронавірусу СУР надає підтримку центральним та місцевим органам влади, освітнім закладам та повітовим лікарням з метою обмеження поширення COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці травня Союз українців Румунії провів чергове онлайн-засідання Ради, в рамках якого, зокрема, обговорили подальшу підтримку місцевих українців в умовах пандемії коронавірусу.

Фото: Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії у Facebook