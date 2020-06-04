Світове українство сьогодні вражає масштабом діяльності українських громад – Степан Сус

Українські громади у світі ведуть масштабну діяльність, проявивши себе у різних культурах і цивілізаціях та об’єднуючи навколо українських цінностей представників інших національностей.

Про це заявив у вівторок єпископ Української греко-католицької церкви (УГКЦ), голова Пасторально-міграційного відділу (ПМВ) Патріаршої курії УГКЦ Стпан Сус під час онлайн–зустрічі з командою Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) НУ «Львівська політехніка», повідомляється на сайті МІОК.

«Світове українство сьогодні вражає масштабом діяльності українських громад у світі, які зуміли не лише проявити себе у різних культурах, системах та цивілізаціях, але й об’єднали навколо українських цінностей представників інших національних спільнот», - зазначив голова ПМВ УГКЦ.

За словами Степана Суса, ключовими завданнями ПМВ УГКЦ є опікуватися українськими громадами та віруючими поза межами України, дбати про їхній формат життя та діяльності. У цьому контексті, на думку єпископа, актуальною є реалізація спільних дослідницьких проєктів з МІОК із вивчення українських громад за кордоном.

У свою чергу, директорка МІОК Ірина Ключковська підкреслила, що, попри всі виклики, інститут завжди ставить перед собою амбітні плани, працює на допомогу українській діаспорі та трудовим мігрантам.

Ірина Ключковська наголосила на тяглості співпраці МІОК та ПМВ УГКЦ у минулому та актуальності спільнодії в сучасних умовах, а також запросила владику Степана познайомитися з проєктами інституту та обговорити майбутні напрями співпраці.

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Як зазначається, зустріч стала передумовою старту нового етапу співпраці між МІОК та Пасторально-міграційним відділом УГКЦ, яка на сьогодні охоплює вже майже десятиліття ефективної взаємодії на різних рівнях, партнерства у рамках численних заходів та проєктів.

Учасники онлайн-зустрічі обговорили спільні майбутні кроки, зокрема в освітньому напрямі у рамках співпраці у проєкті МІОК «Український освітній всесвіт (інтерактивна карта та форум українознавчих освітніх закладів)», партнером якого став Пасторально-міграційний відділ УГКЦ.

Сторони погодились продовжити комунікацію й реалізацію нових ідей та планів для подолання актуальних викликів та забезпечення потреб світового українства.

Фото: Stepan Sus/Facebook, МІОК