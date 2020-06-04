Союз українців Румунії надав стипендії учням українського ліцею

Союз українців Румунії надав стипендії учням українського ліцею

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Укрінформ
Стипендії від Союзу українців Румунії (СУР) отримала низка учнів Українського педагогічного ліцею імені Тараса Шевченка в місті Сігету Мармацієй, а також двох коледжів в Тіміському та Сучавському повітах.

Про це повідомляється на сторінці СУР в Facebook.

Як зазначається, у п’ятницю, 29 травня 2020 року, голова Союз українців Румунії, депутат Микола Мирослав Петрецький разом з головою Марамуреської філії СУР Мирославом Петрецьким здійснили візит до Українського педагогічного ліцею імені Тараса Шевченка в місті Сігету Мармацієй Марамуреського повіту, де провели робочу зустріч з директором ліцею Василем Куреляком.

«У ході зустрічі були подаровані 15 стипендій учням IX-A та IX-Б класів для останніх двох місяців 2019-2020 навчального року. З боку СУР, голова Марамуреської філії вручив 10 степендій у розмірі 4 000 леїв за рахунок коштів, подарованих членами Ради СУР. У свою чергу, депутат Микола Мирослав Петрецький вручив з власних доходів 5 стипендій у розмірі 2 000 леїв, які щомісячно виплачує. Загальна сума 6 000 леїв буде розподілена між 15 учнями, призначеними класними керівниками», - йдеться у повідомленні.

Із загальної кількості 14 стипендій, схвалених Радою СУР за рахунок власних коштів учням, які навчаються українською мовою, 2 стипендії отримають учні Національного коледжу імені Юлії Хашдеу в місті Лугож Тіміського повіту, а інші 2 стипендії учні Національного коледжу імені Лацку Воде у місті Серет Сучавського повіту, в перший тиждень червня.

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Нагадується, що однією з головних цілей Союзу українців Румунії є підтримка українського шкільництва. Зокрема, СУР проводить тематичні конкурси для дітей та молоді, організовує наради працівників українського шкільництва Румунії, бере активну участь в організації й проведенні олімпіад з української мови та літератури, співпрацює з навчальними закладами Румунії та закордоння.

Фото: Укрінформ, Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії в Facebook

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