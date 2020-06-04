В Нью-Джерсі у вересні пройде ХІ український фестиваль

Одинадцятий щорічний український фестиваль відбудеться у Випані (штат Нью-Джерсі) 26 вересня.

Про це йдеться на сторінці події в Facebook.

«Позначте (26 вересня – ред.) у своїх календарях для нашого ХІ українського фестивалю!», - йдеться в анонсі.

Як повідомляється, захід стартує об 11:30.

Організатором фестивалю є Український американський культурний центр в Нью-Джерсі.

Більше інформації буде оприлюднено згодом.

Як відомо, щорічний український фестиваль в Нью-Джерсі традиційно збирає багато поціновувачів української культури. У рамках заходу зазвичай проходить ярмарок, концерти, презентації. Фестиваль відвідують представники влади штату, українських діаспорних організацій тощо.

Фото: Ukrainian American Cultural Center of New Jersey‎ в Facebook