Зі США черговим спецрейсом повертаються 253 українці - посольство

Спецрейсом, що вилетів з Нью-Йорка, до Києва повертається ще понад 250 українців зі США.

Про це повідомляється на сторінці Посольства України в США у Facebook.

«Продовжуємо організовувати спеціальні рейси для повернення громадян зі США в Україну. З Нью-Йорка до Києва повертається ще 253 пасажири», - йдеться у дописі.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

З 11 травня розпочався перший етап послаблення карантинних обмежень. Другий етап пом’якшення карантинних заходів розпочався 22 травня. До 22 червня в Україні діятиме адаптивний карантин.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій раніше заявив, що з 15 червня відновлюється міжнародне і внутрішнє авіасполучення.

Станом на ранок 4 червня у світі загалом підтверджено більше ніж 6,5 млн випадків коронавірусу, включаючи 388 тисяч летальних, а одужали від цього захворювання понад 3,1 мільйона людей, свідчать дані Worldometer.

У першу трійку за кількістю заражених осіб входять США (1 901 783), Бразилія (584 562) та Російська Федерація (432 277).

Фото: Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США в Facebook