МАУ здійснить спецрейс Сіетл-Київ 5 червня – посольство

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) виконає спеціальний комерційний рейс за маршрутом Сіетл-Київ 5 червня.

Про це повідомляється на сторінці Посольства України в США в Facebook.

«МАУ здійснить спеціальний комерційний рейс Сіетл - Київ 5 червня. Продаж квитків відкрито на сайті МАУ за посиланням: https://www.flyuia.com/ua/ua/home. У пошуку обирайте місце відправлення - Seattle, Tacoma (SEA) - Сіетл, Такома», - зазначаєтьсяу дописі.

У посольстві звернули увагу потенційних пасажирів на те, що під час придбання авіаквитків обов’язковою вимогою є надання згоди до перетину державного кордону України на проведення обсервації або самоізоляції з використанням електронного сервісу «Дій вдома» (на вибір).

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

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З 11 травня розпочався перший етап послаблення карантинних обмежень. Другий етап пом’якшення карантинних заходів розпочався 22 травня. До 22 червня в Україні діятиме адаптивний карантин.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій раніше заявив, що з 15 червня відновлюється міжнародне і внутрішнє авіасполучення.