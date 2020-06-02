Посольство України в США рекомендує уникати участі у протестах

Посольство України у Сполучених Штатах рекомендує українцям не брати участі у демонстраціях, що спалахнули після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда.

Про це повідомляється на сторінці українського дипвідомства у Facebook.

«У зв’язку з акціями протесту в окремих містах США, Посольство України в США рекомендує громадянам України уникати місць масового скупчення людей, не брати участі у демонстраціях, неухильно дотримуватися заходів безпеки та правил перебування іноземців у країні, виконувати законні вимоги правоохоронних органів, а також відстежувати повідомлення місцевих органів влади про розвиток ситуації», - йдеться у повідомленні.

У разі потрапляння у надзвичайну ситуацію, громадянам України слід звертатися до консульського відділу Посольства України у США, якщо знаходитесь у штаті Алабама, Аляска, Арканзас, Вірджинія, Делавер, Джорджія, Західна Вірджинія, Кентуккі, Луїзіана, Меріленд, Міссісіпі, Міссурі, Огайо, Оклахома, Південна Кароліна, Північна Кароліна, Теннессі, Техас та Флорида.

Контакти: Гаряча лінія +1 (202) 322 2616, e-mail: consul_us@mfa.gov.ua

До Генерального консульства України у Нью-Йорку, якщо знаходитесь у штаті Вермонт, Коннектикут, Массачусетс, Мейн, Нью-Гемпшир, Нью-Джерсі, Нью-Йорк, Пенсильванія, Роуд Айленд.

Контакти: Гаряча лінія + 1 917 325 1444, e-mail: gc_usn@mfa.gov.ua

До Генерального консульства України у Чикаго, якщо знаходитесь у штаті Айова, Вісконсин, Іллінойс, Індіана, Канзас, Міннесота, Мічиган, Небраска, Південна Дакота та Північна Дакота.

Контакти: Гаряча лінія +1 312 536 9418, e-mail: gc_usc@mfa.gov.ua

До Генерального консульства України у Сан-Франциско, якщо знаходитесь у штаті Айдахо, Аризона, Вайомінг, Вашингтон, Гаваї, Каліфорнія, Колорадо, Монтана, Невада, Нью-Мексико, Орегон, Юта.

Контакти: Гаряча лінія +1 415 690 0460, e-mail: gc_uss@mfa.gov.ua

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