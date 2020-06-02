Українська школа в Німеччині показала урок з писанкарства

Українська школа та дитячий садок в німецькому місті Карлсруе показали, як діти знайомляться з писанкарством на практичних заняттях.

Про це повідомляється на сторінці Міжнародного конкурсу «Писанкова веселка» у Facebook.

«Сьогодні, після дуже довгої перерви продовжуємо знайомити вас із учасниками Міжнародного конкурсу “Писанкова веселка”. Завітаємо до Німеччини на заняття в Українську школу та дитячий садок в Карлсруе (Ukrainische Schule und Kindergarten Karlsruhe). Під керівництвом Юлії Володимирівни Францевої з 2018 року діти та молодь знайомляться з писанкарством на практичних заняттях у школі», - йдеться у дописі.

На конкурс подали колективну композицію «Барвокрай» восьмеро учасників віком від 9 до 15 років.

Композиція була на тему «Дерево життя».

Фото: Ukrainische Schule und Kindergarten Karlsruhe

Відео: YouTube-канал "Писанкова Веселка"