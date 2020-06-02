В Едмонтоні відкривається масштабна виставка «Вишивані спогади»

У столиці канадської провінції Альберта – Едмонтоні – стартує масштабна виставка «Вишивані спогади».

Про це повідомляється на сайті Mailchi.

Як зазначається, на виставці буде представлено 750 вишитих подушок, створених 150 українсько-канадськими майстринями та майстрами. Ці вироби збирали по всій Канаді спеціально для даного заходу.

Виставка проходитиме з 2 по 30 червня у Alberta Council for the Ukrainian Arts.

Кураторкою виставки є відома канадська мисткиня Лариса Цимбалюк-Челядин.

Як зауважується, виставка пройде з урахуванням небезпеки розповюдження COVID-19. Зокрема, не буде урочистого відкриття заходу. Кількість відвідувачів, які одночасно можуть знаходитися на території експозиції, становитиме не більше 10 осіб. Організатори також наполегливо рекомендують гостям виставки вдягати маски, обробляти руки наявним при вході дезінфікуючим засобом та утриматися від відвідування тим, хто хворіє або має симптоми хвороби.

Раніше виставка «Вишивані спогади» з успіхом експонувалася в Торонто та Вінніпезі.

Фото: Art by Larisa у Facebook