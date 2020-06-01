У Франції вшановують Анну Київську – першого українського дипломата у Європі

У Франції проходять дні вшанування пам’яті королеви Анни Київської, яка вважається першим українським дипломатом у Європі.

Про заходи у Центрі Анни Київської, що у французькому містечку Санлісі, повідомляє Посольство України у Франції.

«Анна Ярославна – це знакова постать для всіх українців і України. Вона дійсно була першим українським дипломатом у Європі», - сказав надзвичайний і повноважний посол України у Франції Олег Шамшур.

Він наголосив, що щорічне вшанування королеви Франції Анни Київської є подією, на яку пандемія не може впливати, але заходи проходять в умовах санітарних обмежень.