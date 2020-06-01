«Українці для нас незамінні»: Чехія може залишитися без врожаю через відсутність заробітчан

У Чехії без українських заробітчан може пропасти велика частина врожаю, оскільки на полях нікому працювати.

Країна відновила видачу короткострокових робочих віз, а консульства знову запрацювали в Києві і Львові, проте дістатися туди українцям зараз вкрай важко, повідомляє «Радіо Свобода».

«У сфері землеробства ми використовуємо робочу силу з України. Нам здається, що для цієї роботи вони підходять найбільше. Ми їх роботою зазвичай задоволені. Працьовиті люди», – розповів директор однієї з агрофірм Томаш Зоуфалій.

Від наслідків локдауну його підприємство вже втратило понад 8 мільйонів доларів. Що буде, якщо до цього ще й не приїдуть українці, він не хоче навіть думати.

«Якщо українці не повернуться – це буде просто катастрофа для нас. Це означатиме, що ми не зберемо наші овочі. Чехія і так лише на 30% самостійна у виробництві овочів. Для нас працівники з України просто життєво необхідні. Якщо вони до нас вчасно не повернуться вважайте, що сезон для нас цього року передчасно завершився, ми просто опинимося банкротами», – сказав Зоуфалій.

У Чехії намагалися знайти альтернативну силу – залучали студентів профільних університетів та тих людей, які через наслідки пандемії лишилися без роботи.

«Ця криза показала наскільки українці є незамінними у чеському сільському господарстві. І не тільки в Чехії але й в інших європейських країнах. Ніхто не був до цього готовим. Ми вже обдумуємо стратегію пошуку альтернативної робочої сили на майбутнє, аби бути частково застрахованими від подібних історій», – сказав у інтерв’ю Радіо Свобода заступник міністра сільського господарства Чехії Їржі Шир.

Чеський уряд проводить консультації і з посольством України в Чехії. Разом навіть планували відправити за українцями спец-чартер, як це зробили у кількох країнах ЄС. Однак згодом передумали, адже українці потроху почали приїздити автошляхами.

«Транзитом через Угорщину і Австрію мікроавтобусами такі працівники, не в кількості тисяч, звичайно. Але в кількості десятків вони приїздять», – розповів посол України в Чехії Євген Перебийніс.

З пом’якшенням карантину, Чехія вже відкрила кордони для сезонних працівників з країн поза межами ЄС. Консульства у Львові та Києві відновили видачу короткострокових робочих віз. Після перетину кордону треба пройти двотижневий карантин або показати довідку про негативний тест на ковід-19. Чимало чеських працедавців готові сплачувати за тест, аби лише – повернути сезонних робітників.

Фото, відео: Радіо Свобода