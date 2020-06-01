Українську громаду запрошують на вебінар з авторкою роману "Доця"

9 червня відбудеться вебінар за участю української письменниці Тамари Горіха Зерня, авторки дебютного роману «Доця» про війну на сході України, відзначеного, як Книга року BBC.

Про це повідомляється на сторінці події у Facebook.

«На цьому онлайн-заході Тамара Горіха Зерня спілкуватиметься зі Світланою Пиркало, опікункою Українського інституту Лондона та культурним радником ЄБРР», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на початку події редактор BBC News Ukraine Марта Шокало також проведе коротку презентацію нової нагороди «Українська книга року BBC», що відбудеться цього року.

Участь у вебінарі безкоштовна. Захід проходитиме українською мовою. Для тих, хто не розмовляє українською, буде забезпечено синхронний переклад англійською через окремий аудіоканал на Zoom.

У 2014 році Горіха Зерня включилася у волонтерство на підтримку українських солдатів на передовій. Сповнена цим досвідом та бажанням поділитися розповідями людей, яких вона зустріла на Донбасі, Горіха Зерня почала писати свій дебютний роман «Доця». Горіха Зерня надала конфлікту літературного звучання, а її роман став лауреатом премії BBC Українська книга року у 2019 році.

Фото: bbc.com, Facebook-подія