Учні та вчителі української школи у Польщі подякували медикам, що борються з COVID-19

Учні та вчителі Початкової школи № 8 ім. Лесі Українки у польському місті Бартошице з українською мовою навчання подякували медикам за важку та відповідальну роботу в боротьбі з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє газета «Наше слово».

«Ми вдячні лікарям, медсестрам і усім працівникам медичної служби», – йдеться у публікації на Фейсбук-сторінці школи.

Учні зазначили, що пишаються своїми батьками, родичами та друзями – кожним, хто обрав професію, пов’язану зі сферою охорони здоров’я, і в цей надзвичайно важкий час віддано обслуговує хворих.

Акцію «Швидка для медика» у школі започаткували вчителі Анна Домбровна та Мирослав Бахор.



Фото з сайту nasze-slowo.pl