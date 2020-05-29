Учні української школи в Дубаї стали призерами онлайн-олімпіади з української мови

Семеро учнів Української школи в ОАЕ «Софія» (м. Дубай) увійшли до числа призерів шкільної всеукраїнської дистанційної олімпіади «Всеосвіта Весна – 2020» з української мови.

Про це йдеться на сторінці закладу в Facebook.

«Учні Української школи в ОАЕ «Софія» взяли участь в шкільній всеукраїнській дистанційній олімпіаді «Всеосвіта Весна – 2020» з української мови, проведеній освітнім проєктом «Всеосвіта». Наші учні виконували завдання з програм 2 та 3 класів на рівні з усіма і продемонстрували високий рівень знань. Вітаємо наших переможців І та II ступенів», - йдеться у дописі.

Як зазначається, призерами стали: 2 клас: І місце - Рідванова Діана; ІІ місце – Шоєр Алісія, Жмуденко Ігор, Голуб Злата; 3 клас: І місце – Елві Маріанна, Лехощак Марія, Жмуденко Софія. Диплом учасника отримала Співаковська Тамара.

У школі вдзначили, що завдання для олімпіади були підібрані такі, які за рівнем складності доступні для учнів усіх закладів загальної середньої освіти, згідно з чинними програмами Міністерства освіти і науки України.

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В «Софії» розповіли, що щиро пишаються своїми учнями, та висловили вдячність вчительці з української мови Тетяні Суховієнко за її наполегливу працю та за якісну підготовку учнів до олімпіади.

Фото: vseosvita.ua, Українська школа в ОАЕ / Ukrainian School in the UAE в Facebook