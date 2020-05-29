Українська школа в Дубаї проводить карантинне «Шоу талантів»

Українська школа в ОАЕ «Софія» (м. Дубай) днями оголосила онлайн-конкурс «Шоу талантів».

Голосування за учасників змагання розпочалося у четвер, йдеться на сторінці школи в Facebook.

«Розпочинається онлайн-голосування за учасників небаченого й нечуваного «Шоу талантів» з домашнього комфорту та затишку!», - йдеться у повідомленні.

Переможець конкурсу, який обирається шляхом голосування на шкільному YouTube-каналі, отримує головний приз у розмірі 100 доларів США. Призери конкурсу отримають подарунки та сертифікати від школи.

Перші конкурсні відео кможна переглянути тут і тут.

Термін, до якого можна можна надсилати свої творчі відео, подовжено до 4 червня. Підбиття підсумків голосування і оголошення призера відбудеться 5 червня в Zoom під час шкільного Свята останнього дзвоника.

У школі раніше зазначили, що COVID-19 і запроваджені через коронавірус карантинні обмеження стали неабиякимй викликом для всіх. Водночас, багато людей у всьому світі розглядають карантин як можливість отримати нові навички та показати свої таланти. Тому, аби підняти всім настрій та заохотити проявити свої унікальні здібності, Українська школа в ОАЕ «Софія» вирішила запустити конкурс «талантів карантину».

«Ми дуже вдячні всім батькам, які підтримують нас, а діточкам - за Ваш час та таланти. Ми з нетерпінням чекаємо на відео», - зазначили в школі.

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За умовами конкурсу, його учасниками можуть бути лише учні Української школи в ОАЕ «Софія» (колишні або теперішні); від одного учасника приймається лише одне відео; на відео можна показати будь-який вид творчості (танець, пісня, малюнок, вид спорту, поробка тощо). Один учасник може представити на відео 1 або 2 види діяльності (не більше 2-х).

Детальніше про умови конкурсу – за посиланням.

Фото: Українська школа в ОАЕ / Ukrainian School in the UAE у Facebook (головне фото - з архіву школи)