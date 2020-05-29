З Португалії до України повернулося вже 710 громадян - посольство

Для повернення українців з Португалїі в умовах коронавірусних обмежень було організовано вже 5 спецрейсів.

Загальна кількість громадян, що повернулися до України за сприяння посольства, становить 710 осіб, повідомляє Посольство України в Португальській Республіці в Faceebook.

«28 травня 2020 року о 16:25 спецрейсом авіакомпанії SkyUp Airlines з Лісабона до Києва вилетіло 105 громадян України, серед яких 1 немовля. Наразі це вже 5-й спецрейс, організований за сприяння Посольства України в Португалії з початку запровадження карантинних заходів через поширення COVID-19 аби громадяни України могли повернутися додому з Португалії. Загальна кількість громадян, що повернулися до України за сприяння Посольства – 710 осіб», - йдеться у дописі.

У коментарі до цього допису в диппредставництві також зауважили, що «щодо відновлення міжнародного авіасполучення з 15 червня 2020 року, зокрема між Україною та Португалією, наразі немає жодної офіційно підтвердженної інформації. «На сьогодні організація таких спецрейсів є єдиним можливим шляхом потрапити громадянам України на Батьківщину», - зазначили в дипустанові.

Крім того, в посольстві звертають увагу на те, що, «відповідно до інформації португальської сторони, після 15 червня 2020 року рішення щодо відкриття кордонів, відновлення міжнародного авіасполучення та прийняття туристів, зокрема з країн – не членів ЄС, приймитиметься централізовано на рівні установ ЄС виходячи з епідеміологічної ситуації та ефективності послаблення карантинних заходів».

Також нагадується, що, «відповідно до постанови КМУ від 20 травня 2020 року № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» тимчасово заборонене до 22 червня 2020 року перетинання державного кордону на в’їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства».

«З огляду на зазначене, необхідно чекати офіційних рішень Уряду України та іноземних країн щодо відкриття кордонів», - порадили в посольстві.

Як повідомлялося, Кабмін з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

Як повідомив 27 травня у Facebook міністр інфраструктури Владислав Криклій, Міністерство інфраструктури та Міністерство закордонних справ ведуть перемовини з різними країнами щодо відновлення регулярних пасажирських авіаперевезень.

Раніше Криклій заявляв, що з 15 червня планується запустити внутрішні й міжнародні авіаперевезення.

Згідно з рішенням Кабміну, до 22 червня в Україні діятиме адаптивний карантин.

Фото: Embaixada da Ucrânia na República Portuguesa у Facebook