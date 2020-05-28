Український музей в Нью-Йорку пропонує відеотур виставкою робіт Михайла Туровського

Український музей в Нью-Йорку запрошує на віртуальний тур експозицією живопису Михайла Туровського «З темряви до світла: картини» («From Darkness to Light: The Paintings»).

Про це йдеться на сторінці музею в Facebook.

«Карантин через COVID-19 все ще діє в місті Нью-Йорк, і Український музей залишається зачиненим з міркувань турботи про здоров’я персоналу та відвідувачів. Оскільки ви не можете особисто переглянути наші галереї, пропонуємо цю коротку віртуальну екскурсію виставкою «З темряви до світла: картини» Михайла Туровського. Куратор - поет та письменник Василь Махно», - йдеться у дописі.

«Насолоджуйтесь цим коротким оглядом міського пейзажу та ландшафтних галерей. Будьте в безпеці. Ми сподіваємось побачити вас у музеї незабаром!», - зазначили в музеї.

Михайло Туровський з родиною емігрував до США у 1979 році, і саме в Нью-Йорку відбулося його відродження як митця, зазначається на сайті музею.

На виставці «З темряви до світла: картини» представлено понад 60 робіт великого формату з колекції художника, що охоплюють період від 1979 року й до сьогодення.

Як зазначається, серед представлених полотен Туровського - роботи на тему Голодомору 1932-33 рр. в Україні та Голокосту 1940-х рр. тощо. «Багато його полотен - це графічні вирази у гарячковому кольорі та густі, сміливі мазки, як це можна побачити на його картинах із соняшниками - українським лейтмотивом, бурхливі пейзажі, текстурні міські пейзажі місця, яке стало його другим домом, та еротичні оголені жіночі натури. Темою, що багаторазово повторюється, в цій ретроспективі є емоційні картини матері та дитини Туровського. Жінки є частими суб’єктами в портфоліо художника», - зазначається на сайті музею.

Виставка «З темряви до світла: картини» відкрилася 27 жовтня 2019 року і мала тривати до березня 2020 року, але її було продовжено.

Детальніше про експозицію робіт Михайла Туровського можна дізнатися на тут: www.ukrainianmuseum.org.

Фото, відео: Ukrainian Museum