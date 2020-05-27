СКУ та МІОК провели сесію стратегічного планування

Провід Світового конґресу українців (СКУ) та керівництво Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) Національного університету «Львівська Політехніка» провели віртуальну сесію стратегічного планування.

Про це йдеться на сайті СКУ.

«Сьогодні – час безпрецедентних викликів для світового українського народу. Разом з тим, віртуальний світ подарував нам нові можливості. Я певен, ми вповні скористаємося ними для розбудови світового українства. Спільні проєкти СКУ і МІОК – прекрасний приклад того, як виклики можуть перетворюватися на нові можливості», - заявив Президент СКУ Павло Ґрод.

Як зазначається, такі планувальні сесії вже стали доброю традицією для СКУ та МІОК.

Відкрив стратегічну сесію професор Юрій Бобало, ректор Національного університету «Львівська Політехніка» – одного з найстаріших технічних університетів Європи, що має заслужений авторитет і визнання як в Україні так і за її межами. Президент СКУ подякував ректору за плідну співпрацю на підтримку інтересів України та світового українства.

Директорка МІОК Ірина Ключковська представила огляд реалізованих проєктів у 2019 році. Особливо відзначили масштабні заходи: Першу міжнародну асамблею «Українка у світі: професіоналізм, активізм, традиція», Міжнародну науково-практичну конференцію «Громадський активізм українських мігрантів Європи: згуртовані новими викликами», ряд міжнародних науково-практичних семінарів, присвячених вивченню української мови та серію освітніх вебінарів у співпраці зі Світовою координаційною виховно-освітньою радою (СКВОР) при СКУ.

Читайте також: СКУ закликає Верховну Раду доопрацювати проєкт закону про громадянство

У зустрічі з командою МІОК взяли участь представники проводу СКУ з різних світових регіонів: Перший віцепрезидент СКУ Стефан Романів, віцепрезидент СКУ та Голова Світової Федерації українських жіночих організацій Анна Кісіль, регіональні віцепрезиденти Віра Коник і Наталя Пошивайло-Таулер, член Екзекутивного комітету Ярослава Хортяні, виконавчий директор СКУ Марія Купріянова, директор Представництва СКУ в Україні Сергій Касянчук та координатор зв’зяків з громадами – віцепрезидент Світової федерації українських жіночих організацій Євгенія Петрова.

Як зазначається, значну увагу було надано обговоренню інноваційних планів роботи у 2020 році – надзвичайному часі викликів.