Діаспора в Австралії обурилася радянською символікою на ТБ
Заяву з цього приводу опубліковано на сайті СУОА.
В Союзі українських організацій Австралії зазначили, що «сприяння культурному різноманіттю в Австралії є позитивним, і це те, що ми всі поділяємо». «Водночас розповідь про австралійський хор «Dustyesky», якого просувають сьогодні на ABC, є хибною, дозволяючи радянському і російському символу терору - молоту та серпу - стати символом, під яким вони співають. Це більше, ніж просто чоловіча група, яка розважається», - вважають в СУОА.
«Коли символи жорстокості, злочинів проти людства використовуються для промоції чогось, ми мусимо піднімати розголос», - йдеться в заяві.
Як зазначається, популяризувати ані нацистську свастику, ані радянського-російський молот і серп немає жодної причини. «Свастика відповідала за смерть мільйонів євреїв. Серп і молот були символом вбивства мільйонів в українському Голодоморі у 1932-33 роках. Протягом 70 років після закінчення Другої світової війни Радянська Росія була відповідальна за створення Тюрми народів, порушуючи права людини та народів, та вчиняючи злочини», - нагадується в заяві.
«Союз українських організацій Австралії якнайсильніше протестує проти використання символів масового вбивства», - зазначили в СУОА.
«СУОА закликає учасників гурту побачити причину та усунути символ жорстокості, який викликає сумні людські спогади. СУОА також закликає широку громадськість висловити протест ABC. Музика, культура, різноманітність, комедія – все це дуже цікаво, але деякі речі не можна поєднувати. Символи історичного терору є одними з них», - закликав співголова Союзу українських організацій Австралії Стефан Романів.