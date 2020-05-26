В Чигирині презентують понад 100 ляльок-мотанок від майстринь з України та закордону
Про це повідомляє Суспільне Черкаси.
«Народні ляльки з дітьми та посудом, у національному та повсякденному вбранні, вінках та очіпках. Тут, у музеї Богдана Хмельницького, їх більше сотні. Сюди їх надіслали 19 українських майстринь. Є й ті, що прилетіли з Німечиини, Норвегії та Португалії», - йдеться у відеосюжеті.
За словами наукової співробітниці музею Людмили Харченко, у виставці беруть участь як досвідчені майстрині, так і початківці. Під час виготовлення ляльок вони використовували різні види технік, різноманітні матеріали та їх поєднання, в результатаі чого вийшли справжні витвори мистецтва.
На виставці, серед інших, є темношкіра лялька Надійна з Південної Африки: її авторка захотіла лишити мотанку у музеї в Чигирині. Також є лялька в українському вбранні з міста Довжанськ, яке знаходиться на тимчасово окупованій Росією території Луганської області.
Завідувачка музею Ольга Піскун розповідає, що експозицію готували два місяці й присвятили її розстріляному в 1938 році суботівському священнику та етнографу, автору книги про дитячі народні ігри та власнику колекції народних ляльок Марку Грушевському.
На виставці також представлені іграшки, якими бавилися українські діти в ХІХ столітті. Їх зробили працівники музею за ескізами Марка Грушевського, аби відродити пам’ять про них.
Як зазначається, для відвідувачів експозицію відкриють після завершення карантину. Побавитися з іграшками можна буде у спеціально створеній зоні.
Серед представлених на виставці ляльок - «Королева Еллісів» від української майстрині з Норвегії Ніни Хаген. Ця робота також брала участь у III Міжнародній виставці авторських ляльок «Ляльковий подіум», яка проходила в рамках Handmade - Expo в Києві 4 - 7 березня.
Як раніше майстриня розповідала кореспонденту Укрінформу, українську школу в Осло названо на честь старшої доньки Ярослава Мудрого – Єлизавети, тобто Еллісів норвезькою, нагадавши, що освічена, красива, сильна, вольова Єлизавета стала дружиною норвезького короля Гаральда і знаковою постаттю в історії Скандинавії.
Фото: Укрінформ та з архіву Ніни Хаген
Відео: Суспільне Черкаси