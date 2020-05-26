В Чигирині презентують понад 100 ляльок-мотанок від майстринь з України та закордону

Понад 100 українських ляльок-мотанок представлено на виставці авторської ляльки в музеї Богдана Хмельницького в Чигирині.

Про це повідомляє Суспільне Черкаси.

«Народні ляльки з дітьми та посудом, у національному та повсякденному вбранні, вінках та очіпках. Тут, у музеї Богдана Хмельницького, їх більше сотні. Сюди їх надіслали 19 українських майстринь. Є й ті, що прилетіли з Німечиини, Норвегії та Португалії», - йдеться у відеосюжеті.

За словами наукової співробітниці музею Людмили Харченко, у виставці беруть участь як досвідчені майстрині, так і початківці. Під час виготовлення ляльок вони використовували різні види технік, різноманітні матеріали та їх поєднання, в результатаі чого вийшли справжні витвори мистецтва.

На виставці, серед інших, є темношкіра лялька Надійна з Південної Африки: її авторка захотіла лишити мотанку у музеї в Чигирині. Також є лялька в українському вбранні з міста Довжанськ, яке знаходиться на тимчасово окупованій Росією території Луганської області.

Завідувачка музею Ольга Піскун розповідає, що експозицію готували два місяці й присвятили її розстріляному в 1938 році суботівському священнику та етнографу, автору книги про дитячі народні ігри та власнику колекції народних ляльок Марку Грушевському.

На виставці також представлені іграшки, якими бавилися українські діти в ХІХ столітті. Їх зробили працівники музею за ескізами Марка Грушевського, аби відродити пам’ять про них.

Як зазначається, для відвідувачів експозицію відкриють після завершення карантину. Побавитися з іграшками можна буде у спеціально створеній зоні.

Серед представлених на виставці ляльок - «Королева Еллісів» від української майстрині з Норвегії Ніни Хаген. Ця робота також брала участь у III Міжнародній виставці авторських ляльок «Ляльковий подіум», яка проходила в рамках Handmade - Expo в Києві 4 - 7 березня.

Лялька «Королева Еллісів» роботи Ніни Хаген Ніна Хаген викладає в українській суботній школі «Еллісів» в Осло та знайомить учнів з багатими традиціями українського народу. Чимало її лялечок знайшли свої нові домівки в українській діаспорі в різних куточках світу: в Австралії, Канаді, Італії, Норвегії. Майстриня розповіла кореспонденту Укрінформу, чим, на її думку, важливі такі заходи як, зокрема, виставка в Чигирині. «Тема про ляльку народну, традиційну вкрай актуальна. Ці вузлові ляльки - втілення індивідуальної майстерності. Майстри народної творчості охоче діляться власними знаннями і вміннями. Маємо планувати такі заходи, щоб передати нащадкам важливість відродження та популярізації народної ляльки, аби продовжувала жити генетична пам’ять українського народу», - зауважила Ніна Хаген. Ніна Хаген та її ляльки-мотанки

Як раніше майстриня розповідала кореспонденту Укрінформу, українську школу в Осло названо на честь старшої доньки Ярослава Мудрого – Єлизавети, тобто Еллісів норвезькою, нагадавши, що освічена, красива, сильна, вольова Єлизавета стала дружиною норвезького короля Гаральда і знаковою постаттю в історії Скандинавії.

Фото: Укрінформ та з архіву Ніни Хаген

Відео: Суспільне Черкаси