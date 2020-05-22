В ОАЕ пройшов перший віртуальний парад вишиванок

Українська громада провела перший в ОАЕ онлайн-парад вшиванок.

Про це повідомив координатор Української громади в Абу-Дабі Євгеній Семенов у Facebook.

«Громадо, ловіть наш онлайн-парад вишиванок. Дякую всім, хто вчора відзначав, публікував і надсилав фото! Вишиванка єднає за будь-яких умов!», - написав Семенов.

Як повідомлялося, напередодні Дня вишиванки активіст запропонував українцям в ОАЕ провести демонстрацію вишитих сорочок онлайн через карантинні обмеження в результаті пандемії COVID-19.

«Враховуючи цьогорічні пандемічні умови і відсутність можливості влаштувати традиційні великі зустрічі з нагоди свята, все одно покажемо, що вишиті сорочки єднають Емірати - влаштуємо парад вишиванок онлайн!», - заохотив Семенов.

Для участь в акції трбе було надіслати свої фото чи відео у вишитих сорочках разом з назвою міста, в якому знімали, на зазначену адресу електронної пошти, після чого з усіх матеріалів змонтували спільне відео - онлайн-парад.

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В ОАЕ також вже вшосте був оголошений традиційний фотофлешмоб української громади #ЕміратиВВишиванці. Для участі у ньому пропонувалося до 22 травня опублікувати в соцмережах свої фото у вишиванках із гештегом #еміративвишиванці.

Крім того, з нагоди Дня вишиванки в ОАЕ відбувся український музичний вечір онлайн «Одягни у вишиванку душу».

Як повідомлялося, щороку в Україні у третій четвер травня відзначають День вишиванки. Цього року свято припало на 21 травня.

Українська вишиванка нарівні з українською писанкою є одним із яскравих символів української культури. Вишивка має тисячолітню історію. Кожен регіон України має свій особливий візерунок. У вишиванці "закодовані" всі ключові цінності людського життя: свобода, щастя, доля, любов.

Нині День вишиванки відзначається у понад 50 країнах.

Фото, відео: Ukrainian Community in the UAE / Українська громада ОАЕ