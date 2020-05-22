Сумівські табори в США цьогоріч будуть віртуальними

У Спілці української молоді (СУМ) в США вирішили провести цьогорічні табори в онлайн-форматі через пандемію COVID-19.

Про це йдеться на сторінці СУМ в США в Facebook.

«Крайова Управа Спілки української молоді в Америці ухвалила рішення відмінити табори цього року на Оселі в Елленвілі, Нью-Йорку. Також, літні табори не відбудуться на оселях Бескид, Хортиця, та Холодний Яр. Причиною скасування є ризик для здоров’я та безпеки, пов’язаний з пандемією вірусу COVID-19», - йдеться у дописі.

Як зазначили в СУМ, «на кожному кроці та кожному прийнятому рішенні безпека наших членів та громади була нашим пріоритетом».

Повідомляється, що Крайова Виховна Рада разом з Таборовою комісією планують на цей рік такі віртуальні табори: суменят, виховно-відпочинковий і вишкільний.

«Крайова Управа запрошує і заохочує все юнацтво в США взяти участь у цих віртуальних таборах», - йдеться на сторінці СУМ.

Як зазначається, більше інформації буде надано найближчим часом. «Протягом наступних кількох тижнів, ми будемо проводити віртуальні Q&A сесії, щоб відповісти на ваші запитання та підготуватися до захоплюючого та творчого таборовогу сезону», - поінформували в СУМ.

Фото: cym.org, Ukrainian American Youth Association - CYM в Facebook