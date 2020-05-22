Українці Канади подякували депутатам і міністрам країни за участь у Дні вишиванки

В Конгресі українців Канади (КУК) висловили вдячність місцевим депутатам і міністрам, які приєдналися до святкування Дня вишиванки.

Про це на своїй сторінці у Тwitter написав Конгрес українців Канади.

"Конгрес українців Канади щиро дякує прем’єр-міністрові Джастіну Трюдо, лідеру опозиції Ендрю Ширу, міністрам та усім членам парламенту за участь в нашій кампанії, приуроченій до Дня вишиванки", - йдеться у повідомленні, що супроводжується колажем зі світлинами канадських міністрів й депутатів у вишитих сорочках.

В українській організації додали, що “пишаються міцними й тривалими зв’язками між канадським й українським народом”.

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Цьогоріч у зв’язку із пандемією COVID-19 та запровадженими через неї обмежувальними заходами Конгрес українців Канади оголосив про проведення віртуального Дня вишиванки.

Як зазначається, до святкування приєдналися три десятки канадських міністрів та депутатів від різних партій.

Фото: Укрінформ, Ukrainian Canadian Congress