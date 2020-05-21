У Ризі відзначили День вишиванки в умовах COVID-19

В латвійській столиці українська діаспора та дипломатичні працівники Посольства в умовах коронавірусних обмежень відзначили традиційний День Вишиванки за стислою програмою.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Відзначення пройшло в парку Кронвальда біля пам’ятника Тарасу Шевченку у строгій відповідності до коронавірусних обмежень, які діють в Латвійській республіці – з невеликою кількістю учасників та дотриманням дистанції.

На початку акції слово взяв Посол України в Латвії Олександр Міщенко. Він зазначив, що це свято, яке виникло просто на наших очах, дуже швидко стало надзвичайно популярним в Україні та світі. І це демонструє те, наскільки важливо зберігати культурний код народу, тим більше в умовах подальшої розбудови держави та відсічі зовнішній агресії.

Потім відбулося покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченку та спільне фотографування (із збереженням сандистанції). Наостанок присутні висловили надію, що наступного року святкування Дня Вишиванки пройде більш широко та урочисто.

Зазвичай святкування Дня вишиванки проходить в Ризі масштабно, триваючи не один день. Головною частиною свята стає марш спільною українсько-латиською колоною в національних одежах з прапорами двох країн та квітами. Хода йде від Оперного театру до пам’ятника Шевченку. Потім проходять й інші заходи.

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Як відомо, у третій четвер травня, українці вже традиційно святкують День вишиванки. Свято бере початок у 2006 році з ініціативи на той час студентки факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького університету ім. Ю.Федьковича Лесі Воронюк.

З 2014 року акція вийшла за межі гуртка свідомого українського студентства та самої України, ставши всесвітнім загальнонародним святом.

Фото: Олег Кудрін, Укрінформ