Душа і пам’ять нації: в ЦДАЗУ розповіли про значенння вишиванки для діаспори

Вишивана сорочка для українців діаспори - набагато більше, ніж просто одяг: це символічна річ, яка несе в собі національні традиції та зберігає душу і пам’ять української нації.

Про це розповіли в Центральному державному архіві зарубіжної україніки (ЦДАЗУ) в Facebook з нагоди Дня вишиванки.

«У культурі кожного народу є символічні речі, що несуть в собі національні традиції, в Україні – це, безперечно, вишиванка! Вишиванка як традиційний народний одяг – це код нації, в якому закладені сакральні оберегові символи та знаки, коріння українського народу та його ідентичність. Вона поєднує в собі міфологію, релігію, мистецтво наших предків. Вишиванки унікальні ще й тим, що кожен регіон України має свої неповторні символи», - зазначили в ЦДАЗУ.

Зауважується, що у зарубіжних українців вишиванка має особливе значення. «Покидаючи, а здебільшого, вимушено, Батьківщину, вони обов’язково брали з собою вишиванку як згадку про рідний дім, зберігали її протягом усього життя як безцінний скарб. Вишиванка і зараз для українців діаспори - це не просто одяг: в ній зашифровані душа та історична пам’ять української нації», - йдеться у дописі.

У ЦДАЗУ привітали зі святом «все світове прогресивне українство, наших друзів, партнерів і колег, фондоутворювачів та свідомих українців, що волею долі опинились у різних куточках світу».

Як зазначили в ЦДАЗУ, Всесвітній день вишиванки – абсолютно самобутнє свято, і щороку воно набуває все більшого розмаху, все більше людей одягають в цей день свої найгарніші вишиванки, а дехто вже має цілі колекції.

«Колектив ЦДАЗУ особливо трепетно шанує традиції. Щороку наш архів обов’язково відзначає це свято, ми всі обов’язково робимо фото у найгарніших вишиванках. І сьогодні, незважаючи на труднощі, пов’язані з карантином, ми також зробили нові фото та зібрали фото у вишиванках минулих років, адже вишиванка – це як частинка серця кожного, її не одягають лише один день на рік, її носять за покликом душі постійно! Запрошуємо усіх охочих долучатись до нашого флешмобу та публікувати в коментарях свої фото у вишиванках!», - заохотили в архіві.

В архіві нагадали, що історія традиції Всесвітнього дня вишиванки розпочалася у 2006 році з ідеї студентки із Чернівців Лесі Воронюк, вона запропонувала обрати день, коли б усі одягали вишиванки. Вирішили робити це кожного третього четверга травня. Ідеєю свята є збереження древніх, українських традицій та популяризація їх не лише в середині держави але й за її межами.

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Як повідомлялося, щороку в Україні у третій четвер травня відзначають День вишиванки. Цього року свято припало на 21 травня.

Українська вишиванка нарівні з українською писанкою є одним із яскравих символів української культури. Вишивка має тисячолітню історію. Кожен регіон України має свій особливий візерунок. У вишиванці "закодовані" всі ключові цінності людського життя: свобода, щастя, доля, любов.

Нині День вишиванки відзначається у понад 50 країнах.

Фото: Central State Archives of Foreign Archival Ucrainica (TsDAZU) в Facebook