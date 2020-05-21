В Союзі українців Румунії обговорили допомогу українському населенню в умовах COVID-19

Союз українців Румунії (СУР) провів чергове онлайн-засідання Ради, в рамках якого, зокрема, обговорили подальшу підтримку місцевих українців в умовах пандемії коронавірусу.

Засідання 19 травня було скликане Головою Союзу українців Румунії депутатом Миколою Мирославом Петрецьким, повідомляється на сторінці СУР в Facebook.

«На засіданні було прийнято декілька рішень про продовження зусиль щодо підтримки українського населення під час пандемії коронавірусу. Таким чином, Рада СУР схвалила придбання планшетів для учнів, які взяли участь у повітовому етапі олімпіади з української мови та літератури, а також для тих, хто візьме участь в онлайн-конкурсі читання української поезії; виплату за рахунок власних коштів 10 стипендій учням, які навчаються українською мовою в українському ліцеї імені Тараса Шевченка в місті Сігету Мармацієй Марамуреського повіту, 2 стипендій учням Національного коледжу ім. Юлії Хашдеу у місті Лугож Тіміського повіту, 2 стипендій учням Національного коледжу імені Лацку Воде у місті Серет Сучавського повіту, додатково до інших 5 стипендій, які щомісяця виплачує з власних доходів депутат Микола Мирослав Петрецький учням українського ліцею імені Тараса Шевченка», - йдеться у дописі.

Було також прийнято рішення забезпечити, на запит, транспортом учнів випускних VIII та XII класів з родин зі складним матеріальним становищем для складання національних іспитів на диплом про неповну та повну середню освіту.

За підсумками проведеного аналізу було констатовано, що голови місцевих організацій СУР брали участь у підтримці населення на тлі пандемії, роздавали засоби індивідуального захисту (маски, рукавички) та дезінфікуючі засоби, а також подарували планшети та комп'ютери учням з малозабезпечених родин і роздали роздруковані декларації під власну відповідальність особам, які не мають комп'ютера.

У рамках аналізу культурно-адміністративної діяльності було вирішено залучити членів молодіжних організацій СУР до роздачі засобів індивідуального захисту (масок, рукавичок) та дезінфікуючих засобів, а також продуктів харчування, з дотриманням усіх рекомендацій державних органів про безпеку в умовах боротьби з COVID-19. Також було вирішено, що під час пандемії усі культурні заходи СУР проводитимуться виключно в онлайн-режимі.

У той же час була затверджена участь 10 студентів, які вивчають українську мову та літературу у Бухарестському, Клузькому та Сучавському університетах, на курсах Міжнародної літньої школи україністики «Крок до України», організованої з 13 по 26 липня 2020 року Міжнародним інститутом освіти, культури та зв'язків з діаспорою (MIOK) Національного університету «Львівська політехніка».

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Членами Ради були загалом проаналізовані фінансово-бухгалтерська звітність за квітень цього року; внески, що надсилаються філіями СУР; поширення інформації про діяльність СУР; заходи, які вживає Союз українців Румунії для підтримки місцевих державних адміністрацій, освітніх закладів та повітових лікарень з метою обмеження поширення COVID-19; стадія виконання рішень Ради СУР від 30 березня ц.р. про підтримку шкіл у районах компактного проживання українців; запропоновані філіями СУР інвестиції тощо та ряд організаційних питаннь. Також була представлена діяльність депутата Миколи Мирослава Петрецького у період квітень-травень 2020 року.

Фото: Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії в Facebook